Yapımı çok pratik ve lezzetli olan, kısa sürede pişen ve karnımız acıktığında, beklenmeden, ansızın misafir geldiğinde cankurtaranımız olacak olan, tava böreğinin yapımına başlayalım.

Tava Böreği İçin Gereken Malzemeler:

3 tane yufka

2 su bardağı süt

2 tane yumurta

Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

1 kâse rendelenmiş kaşar peyniri

1 kâse ezilmiş beyaz peynir

Tava Böreğinin Yapılışı:

Tavaya biraz ayçiçeği yağı sürün ve bir adet yufkayı kenarları dışarıda kalacak şekilde içine yerleştirin.

Ayrı bir yerde yumurta, ayçiçeği yağı ve sütü çok az tuz atıp çırpın.

İkinci yufkayı parçalayarak tavaya yerleştirin ve aralarına hazırladığınız sıvı karışımdan gezdirin.

Peynirleri üzerine serpin.

Diğer yufkaları da aynı şekilde bölerek yerleştirin ve kalan üzerine ayçiçeği yağı gezdirin.

Yufkanın dışarıda kalan kısmıyla üzerini kapatın ve altını kızartın.

Böreğinizin her iki tarafını da çevirerek kızartın.

İyice piştikten sonra sıcak olarak servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Tava böreği için ocağa yerleştirdikten sonra kısık ateşte ara sıra tavayı döndürerek pişirin.

Arzu ederseniz baharat olarak kırmızıbiber ve karabiberin yanı sıra istediğiniz baharatları da koyabilirsiniz.

Geniş bir tavaya, yufkaların kenarları dışarıda olacak şekilde, sosunu sürerek böreğimizi yapmaya başlayalım.

Sosu sürdükten sonra yufka parçaları ve üzerine de iç harcını ekleyebiliriz.

Ardından kalan ve kenardan sarkan parçalarla böreğin üstünü kapatmamız gerekiyor.

Böreğimizi altı ve üstünün kızarmasını bekleyerek pişirelim.

Böreğin daha da lezzetli olması için piştikten sonra üzerine tereyağı sürmemiz iyi olacak.