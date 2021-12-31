TAV Medine’de işletme süresini uzattı

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TAV Havalimanları’nın Medine’de pandemi kaynaklı mücbir sebep nedeniyle yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi GACA ile varılan anlaşmaya göre, seyahat kısıtlamalarının başladığı Şubat 2020’den, havalimanının 8.1 milyon yolcuya ulaşacağı yılın sonuna kadar geçen zaman işletme süresine eklenecek. Bu süreç boyunca havalimanının kira ödemelerinin de ötelendiği belirtildi.

Ayrıca, havalimanının borcunun 2036 vadeli ve daha düşük faizli bir krediyle refinanse edildiği de edinilen bilgiler arasında.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Son iki yılda pandeminin en ciddi etkilediği sektörlerin başında havacılık geliyor. Bu dönemde yolcu ve çalışanlarımızı korumak üzere gerekli önlemleri alarak havalimanlarımızı açık tuttuk. Mücbir sebep kaynaklı kayıplarımızın telafisi için de faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde havacılık otoriteleriyle görüşmeler yürüttük. Bu dönemde umre ve hac ibadetini ertelemek zorunda kalan yolcularımızı kısıtlamaların kalkmasıyla yeniden Medine’de karşılamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, ağırlıklı olarak umre ve hac yolcularına hizmet veren Medine Havalimanı’ndan 2019’da 8.4 milyon yolcu geçti. Suudi Arabistan’ın pandemi nedeniyle sınırlarını kapamasının ardından havalimanının yolcu trafiği 2020’de 2.3 milyona düştü. Havalimanı bu yılın ilk 11 ayında 1.5 milyon yolcuya hizmet verdi.

Haziran 2012’de operasyona başlayan TAV Havalimanları, ortağı Al Rajhi ile birlikte, Medine Havalimanı’nı 2037’ye kadar işletme hakkına sahip bulunuyordu. Varılan anlaşmayla birlikte bu süre uzatılmış oldu.