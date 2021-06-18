Reuters

TAV Havalimanları Holding Kuzey Makedonya hükümeti ile şirketin ülkedeki mevcut havalimanlarına ve bazı kamu altyapı projelerine önümüzdeki üç sene içerisinde 49.7 milyon euro yatırım yapmak için anlaştı.

TAV'dan KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu yatırım tutarının, daha önce Kuzey Makedonya hükümeti ile şirket

arasında imzalanan imtiyaz anlaşmasının eki gereği planlanan İştip Kargo Havalimanı yatırımının yerine geçeceği belirtildi.