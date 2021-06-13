TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yatırım için yolcu büyümesinin olacağı yerlerle ilgilendiklerini belirterek, “Gelişmiş ülkelere değil, gelişmekte olan ülkelere bakıyoruz. Orta Asya ve Afrika’ya odaklanıyoruz.” dedi.
Şener, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin aşılamada hızlandığını, bununla birlikte seyahat kısıtlamalarının kalkacağına inandığını ifade etti.
Salgın nedeniyle her ülkenin farklı uygulamaları bulunduğunu aktaran Şener, “Bir ülkede 14 gün karantina, birinde karantina yok ama aşı isteniyor, öbüründe 72 saat önce PCR testi isteniyor. Bu uygulamalarla ilgili karışıklıklar vardı. Şimdi yavaş yavaş bunlar düzene giriyor.” diye konuştu.
Şener, salgın sürecinde her ülkenin bilim insanları, politikacıları ve ekonomistlerinin bir türlü aynı çizgide bulunamadığını, herkesin kendi bulunduğu alan açısından duruma baktığını söyledi.
Türkiye’nin salgın sürecinde Güvenli Turizm Sertifikası ile çok akıllı bir iş yaptığını ifade eden Şener, “Türkiye’ye geçen sene salgın sürecine rağmen önemli sayıda turist geldi. Bu sene daha iyi olacağına inanıyorum.” dedi.
Sani Şener, aşılama oranı yükseldikçe dünyada salgın sorununun çözüldüğüne işaret ederek, aşıdan kesinlikle kaçınmamak gerektiğini söyledi.
Salgın sonrası yolcu davranışlarında değişiklik olup olmadığını ölçümlediklerini belirten Şener, dijitalizasyonun çok arttığını ve yolcu tarafından bunun kabul edildiğini gördüklerini, yolcuların dijital uygulamalara çabuk adapte olabildiğini anlattı.
Şener, artık havalimanlarında güvenliğin yanında sağlık güvenlik taramasının da olacağını belirterek, “Salgın sürecinde uçak içinin ve havalimanlarının çok emniyetli ve sağlıklı olduğunu gördük. Salgınla alakalı hiçbir sıkıntı çıkmadı.” diye konuştu.
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener, TAV Havalimanları olarak Almatı Havalimanı'nı işletmeye başladıklarını anımsatarak, Almatı’nın İpek Yolu’nun en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.
Yeni yatırımlara ilişkin soru üzerine Şener, “Yolcu büyümesinin olacağı yerlerle ilgileniyoruz. Gelişmiş ülkelere değil, gelişmekte olan ülkelere bakıyoruz. Orta Asya ve Afrika’ya odaklanıyoruz.” dedi.
Şener, salgın sonrasında dünyadaki bütün regülasyonların güncellenmesi gerektiğini belirterek, “Kovid-19’dan sonra hepimiz iş modellerimizi değiştirmeye mecburuz. Şirketler de, hükümetler de, ülkeler de devamlı stratejilerini geliştirdiler. Biz de stratejilerimizi devamlı geliştirerek kendimizi yeni döneme adapte etmek istiyoruz. Bu adaptasyonu eski kurallarla yönetemezsiniz.” diye konuştu.
Seyahat ve turizm sektörlerinin aynı tarafta bulunduğuna işaret eden Şener, seyahatlerin önünün açılması için her ülkenin sektör paydaşlarının kendi hükümetlerini ikna etmeye çalıştığını söyledi.
Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya,
Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarını işletiyor.
TAV, yurt dışında ise Kazakistan’ın Almatı, Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine, Hırvatistan’ın Zagreb
Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor.
Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyette bulunuyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor.
Şirketin küresel ayak izi, iştiraklerinin ürün ve hizmetleriyle birlikte 26 ülkede 91 havalimanına ulaşıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!