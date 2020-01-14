14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TAV İşletme Hizmetleri’nin, ABD’de Washington Dulles ve New York JFK Havalimanları’ndan sonra portföyüne eklediği son havalimanı Florida Palm Beach oldu.
TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın “Şu an 28 ülkede 80’den fazla özel özel yolcu salonu işletiyoruz. Misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek tasarladığımız özel yolcu salonlarında yılda yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. 2020’de hızlı bir şekilde büyümeyi sürdüreceğiz. Palm Beach ile birlikte ABD’de dört salona ulaştık ve bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz” dedi.
Palm Beach Havalimanı Direktörü Laura Beebe, “Yeni primeclass yolcu salonunun açılışından mutluluk duyuyoruz. Bu yolcu salonu sayesinde yolcularımız hangi havayoluyla uçarlarsa uçsunlar havalimanımızda ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi yaşama şansı bulacaklar” dedi.
Golf ve deniz turizmiyle öne çıkan Palm Beach bölgesinin giriş kapısı konumunda bulunan havalimanında 11 havayolu ABD, Kanada ve Karayipler’deki 34 destinasyona direkt uçuş düzenliyor.
Palm Beach Havalimanı Ekim 2019 itibariyle son 12 ayda, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 4,2 artışla 6,7 milyon yolcuya hizmet verdi. Yolcu memnuniyeti açısından ABD’nin önde gelen havalimanları arasında yer alan Palm Beach, Conde Nast Traveler tarafından ülkenin en iyi sekizinci havalimanı seçildi.
Palm Beach Havalimanı Dış Hatlar A/B Terminali’nde, 300 metrekarelik alanda hizmet verecek yolcu salonunun yılda 130 bin yolcuya hizmet vermesi hedefleniyor. Geleneksel Florida mimarisinin hasır ve ahşap dokusuna sadık kalınarak dekore edilen salonun, bir plajı andıran dingin ortamında yolcular Primeclass misafirperverliğinin keyfini çıkartabilecekler. Palm Beach Havalimanı’nda Primeclass Lounge birçok havayolu, banka ve firma ile işbirliği sağlayacak. Air Canada, American Airlines ve United Airlines gibi ABD’nin önde gelen havayolu şirketleriyle görüşmeler sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!