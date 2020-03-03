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TAV İşletme Hizmetleri, Washington Dulles Havalimanı’nda ikinci yolcu salonunu açacak. Şirket, ABD’nin önde gelen bankalarından Capital One ile işbirliğine gitti.

Washington Dulles Havalimanı 2019’da önceki yıla göre yüzde 3,1 artışla 25 milyon yolcuya hizmet verdi. Türk Hava Yolları İstanbul’dan Washington’a haftanın yedi günü direkt uçuş düzenliyor

TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın “Şu an 28 ülkedeki 41 havalimanında 80’den fazla özel özel yolcu salonu işletiyoruz. Misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek tasarladığımız özel yolcu salonlarında yılda yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Dünyanın en büyük havacılık pazarı olan ABD’de bu alanda hızlı bir şekilde büyümeyi planlıyoruz. Havalimanı hizmetleri konusunda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldik. ABD’nin en büyük bankalarından Capital One ile işbirliğimizi daha da ileriye taşımayı umuyoruz” dedi.

Washington’da yeni açılacak 850 metrekarelik yolcu salonu yeşil bina prensiplerine uygun şekilde inşa edilecek. Güvenlik kontrolünün çıkışında bulunan alanda zengin bir yiyecek-içecek menüsü, spa hizmetleri, duşlar ve çocuk oyun alanı yer alacak.

Capital One Başkan Yardımcısı Lauren Liss “Capital One olarak, müşterilerimizin seyahat ve yeme içme konusunda tutkulu olduklarını biliyoruz ve onlara farklılaştırılmış deneyimler ve ayrıcalıklar sunmak üzere çalışıyoruz. Merkez ofisimizden birkaç kilometre uzaklıkta yer alan ve Capital One için özel olarak ayrılan ilk yolcu salonumuz, Dulles Havalimanı’ndan geçen ziyaretçilere dinlenme olanağı sunacak” dedi.

Havalimanını yöneten Metropolitan Washington Havalimanı Otoritesi (MWAA) Başkan Yardımcısı Jerome L. Davis “Ulusal başkent bölgesinin ana uluslararası havalimanı olan Dulles’de bu yeni heyecan verici alanı yolcularımızın hizmetine sunmak üzere TAV İşletme Hizmetleri ve Capital One ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.