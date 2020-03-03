03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TAV İşletme Hizmetleri, Washington Dulles Havalimanı’nda ikinci yolcu salonunu açacak. Şirket, ABD’nin önde gelen bankalarından Capital One ile işbirliğine gitti.
Washington Dulles Havalimanı 2019’da önceki yıla göre yüzde 3,1 artışla 25 milyon yolcuya hizmet verdi. Türk Hava Yolları İstanbul’dan Washington’a haftanın yedi günü direkt uçuş düzenliyor
TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın “Şu an 28 ülkedeki 41 havalimanında 80’den fazla özel özel yolcu salonu işletiyoruz. Misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek tasarladığımız özel yolcu salonlarında yılda yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Dünyanın en büyük havacılık pazarı olan ABD’de bu alanda hızlı bir şekilde büyümeyi planlıyoruz. Havalimanı hizmetleri konusunda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldik. ABD’nin en büyük bankalarından Capital One ile işbirliğimizi daha da ileriye taşımayı umuyoruz” dedi.
Washington’da yeni açılacak 850 metrekarelik yolcu salonu yeşil bina prensiplerine uygun şekilde inşa edilecek. Güvenlik kontrolünün çıkışında bulunan alanda zengin bir yiyecek-içecek menüsü, spa hizmetleri, duşlar ve çocuk oyun alanı yer alacak.
Capital One Başkan Yardımcısı Lauren Liss “Capital One olarak, müşterilerimizin seyahat ve yeme içme konusunda tutkulu olduklarını biliyoruz ve onlara farklılaştırılmış deneyimler ve ayrıcalıklar sunmak üzere çalışıyoruz. Merkez ofisimizden birkaç kilometre uzaklıkta yer alan ve Capital One için özel olarak ayrılan ilk yolcu salonumuz, Dulles Havalimanı’ndan geçen ziyaretçilere dinlenme olanağı sunacak” dedi.
Havalimanını yöneten Metropolitan Washington Havalimanı Otoritesi (MWAA) Başkan Yardımcısı Jerome L. Davis “Ulusal başkent bölgesinin ana uluslararası havalimanı olan Dulles’de bu yeni heyecan verici alanı yolcularımızın hizmetine sunmak üzere TAV İşletme Hizmetleri ve Capital One ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!