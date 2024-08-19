Hem su tasarrufu hem hassas uygulama hem de sağladıkları yüksek rekoltelerle çiftçilerin uygulamadan çok fazla faydalanacağına dikkat çeken Kadir Yılmaz, "Ülkemizde çiftçilerimizin bu konuya ön yargılı yaklaşması yerine bu konuda daha da bilimsel yönleri ile alarak uzman kişilerle çalışıp bu konudan faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Dron ile ilaçlamanın geleneksel olarak yapılan ilaçlamaya göre birçok faydası mevcut. Dron ile yapılan bir uygulamada günlük yapılan bir ilaçlamanın geleneksel yöntemlerle oluşturduğu su farkı bir kişinin bir yıllık su kullanımına eş değerdir. Bununda dışında yapılan uygulama havadan olduğu için tarlaya herhangi bir temas olmadığından dolayı hem bitkinin strese girmesi engellenmiş oluyor hem de ezilmediği için 100 dekarda 4,5 dekar fazladan ürün elde edilmiş oluyor" şeklinde konuştu.