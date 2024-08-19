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        Haberler Gündem Güncel Tatvanlı çiftçiler ilaçlamayı böyle yapıyor | Son dakika haberleri

        Tatvan'daki çiftçiler tarlalarını böyle ilaçlıyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki çiftçiler, daha fazla verim, su, zaman ve işçi maliyetlerinden tasarruf etmek için ekili arazilerinin ilaçlanmasını drone yardımı ile yapıyor. Zirai drone uzmanı Kadir Yılmaz, dronla yapılan ilaçlamanın geleneksel yöntemlerle yapılan ilaçlamaya göre 40 kat daha hızlı olduğunu söyledi. Çiftçilerin bu konuda ön yargılı yaklaşmaması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Ülkemizde çiftçilerimizin uzman kişilerle çalışıp bu konudan faydalanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:32 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:32
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          Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyü çiftçileri, geleneksel yöntemlerin yerine tarlalarını dron ile ilaçlıyor.

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          Zirai dron uzmanı Kadir Yılmaz, drone ile yapılan ilaçlamanın geleneksel yöntemlerle yapılan ilaçlamaya göre 40 kat daha hızlı olduğunu söyledi.

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          Yılmaz, "Aynı zaman bu yöntemle 100 dekar alandan yaklaşık 4.5 dekar ürün kaybının da önüne geçmiş oluyoruz. Drone ile ilaçlama son yolların trend teknolojik hamlesidir. Bizlerde bu konuda Türkiye'de ve yurt dışında bir hayli çalışma yürütmekteyiz. 7 yıl önce Srilanka'da başladık. Türkiye ve Ukrayna'da da bu işe önem vermeye başladık" dedi.

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          Yapılan geleneksel ilaçlama yöntemine göre birçok avantajı bulunduğunu kaydeden Kadıir Yılmaz, "Hassas uygulamaya yönelik bir çalışması var. Bunun dışında ürün ezilmediği için tarlanın da verimi yükseliyor. Yapılan geleneksel ilaçlamaya göre 40 kat daha hızlı ilaçlama mümkün oluyor. Bölgedeki çiftçimizin de bu konuda zararlı ile mücadelesine dron çözüm odağı olmuş oluyor. Günlük bazda dron başına 500 dekarda 3 ile 4 bin dekara kadar ilaçlama yapabiliyoruz. Çiftçimiz için hem zamandan hem maliyetten hem de alacağı ürünün kalitesine göre faydalanmış oluyor" diye konuştu.

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          Hem su tasarrufu hem hassas uygulama hem de sağladıkları yüksek rekoltelerle çiftçilerin uygulamadan çok fazla faydalanacağına dikkat çeken Kadir Yılmaz, "Ülkemizde çiftçilerimizin bu konuya ön yargılı yaklaşması yerine bu konuda daha da bilimsel yönleri ile alarak uzman kişilerle çalışıp bu konudan faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Dron ile ilaçlamanın geleneksel olarak yapılan ilaçlamaya göre birçok faydası mevcut. Dron ile yapılan bir uygulamada günlük yapılan bir ilaçlamanın geleneksel yöntemlerle oluşturduğu su farkı bir kişinin bir yıllık su kullanımına eş değerdir. Bununda dışında yapılan uygulama havadan olduğu için tarlaya herhangi bir temas olmadığından dolayı hem bitkinin strese girmesi engellenmiş oluyor hem de ezilmediği için 100 dekarda 4,5 dekar fazladan ürün elde edilmiş oluyor" şeklinde konuştu.

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