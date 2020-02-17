İHA

Alınan bilgilere göre, Tatvan-Van karayolunun Yelkenli köyü mevkiinde yolun kaygan olması nedeniyle araç sürücüleri ve plakalarının belirlenemediği 3 ayrı aracın karıştığı kazada isimleri belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AFAD ve 112 ekiplerinin müdahalesi sonucu araçlarda sıkışan yaralılardan Radiye Eser, Memet Eser ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Tatvan - Van karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.