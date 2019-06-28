TatlıFest 28-29-30 Haziran'da Ankara'da

28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ece Türkiye tarafından yönetilen Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall, 20’nci yıl kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği TatlıFest ile 28-29-30 Haziran’da ziyaretçilerini karşılayacak.
28 Haziran Cuma günü ANKAmall Botanik Bahçe’de kapılarını açacak olan Festival, dolu dolu programıyla üç gün boyunca Ankaralıları ağırlayacak ve 30 Haziran Pazar günü akşamı son bulacak.
Türkiye’nin dört bir yanından 30’a yakın tatlı firmasının katılımıyla gerçekleşecek Festival’de en farklı ve en lezzetli tatlılar, çeşitli ikram ve sunumlar, müzik grupları, görsel şovlar, çocuk atölyeleri, eğlenceli yarışmalar yer alacak.
Türkiye’nin önemli şeflerinden sektörün duayen ismi Ali Açıkgül önderliğinde Chef Akademi her gün özel atölye çalışmaları yanında eğitimler de verecek. Ünlü şefler interaktif atölye çalışmaları gerçekleştirecek. Her gün yapılacak çok özel atölye çalışmaları makaron yapımı, şeker hamuru figür yapımı, büyükler, çocuklar atölye çalışmaları gibi keyifli ve eğlenceli başlıkları içerecek.
Lezzetin ilkleri TatlıFest’te
Festival, Türkiye’nin en sevilen tatlıları yanında Ankaralıları ilk kez tadacakları farklı lezzetlerle de buluşturacak. Sıtkı Usta’nın soğuk baklavası, Künefeci Muallim’in kendi keşfi olan tepsi katmeri, Happy Loop’un kendi icadı olan sihirli enerji içeceği ve farklı milkshake yorumları gibi sıra dışı ve yeni ürünler ziyaretçilere lezzet şöleni yaşatacak. Türk lezzetlerini dünyaya tanıtan şef Ali Açıkgül de dünyaca ünlenen San Sebastian Cheesecake gizli tarifini konuklarla paylaşacak.
Pek çok ilke ev sahipliği yapan TatlıFest, Türkiye’de ilk kez açık havada solo performans sergileyecek olan Mazhar Alanson’u da Ankaralılarla buluşturacak. Mazhar Alanson akustik solo performansı ile festivalin gala konseri ile festivalin ikinci günü olan Cumartesi günü sahne alacak.
Çıkardığı son albüm olan ‘130 BPM Kreşendo’ albümüyle dikkatleri üzerine çeken Ozan Doğulu da festivalin ilk gününde, 28 Haziran Cuma günü açılış partisinde sahne alarak hayranlarıyla buluşacak.
Gündüz 12.00’de kapılarını açacak olan TatlıFest akşam saat 22.00’a kadar devam edecek, biletler biletix’ten ve etkinlik alanı girişinden temin edilebilecek.
FESTİVAL PROGRAMI
28 HAZİRAN 2019 CUMA
12.00 – 14.30 DJ
14.30 – 16.30 COVERANGERS
16.00 Çocuklar için kurabiye workshop – Eğitmen: PastryChef Bürge Ruşitler
16.30 – 17.00 DJ
17.00 – 18.00 KEIFI WORKSHOP
18.00 – 19.00 DJ
19.00 Büyükler için Belçika Ganaj Kek workshop – Eğitmen: PastryChef Bürge Ruşitler
19.00 – 20.30 POP-FICTION
20.30 – 21.00 DJ
21.00 OZAN DOĞULU
29 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ
12.00 – 14.30 DJ
14.00 Çocuklar için Biscotti yapımı – Eğitmen: PastryChef Bürge Ruşitler
14.30 – 16.30 COVERANGERS
16:00Büyükler için havuçlu dereotlucupcake yapımı – Eğitmen: PastryChef Bürge Ruşitler
17.00 18.30 ALİ AÇIKGÜL CHEF AKADEMİ EF WORKSHOP
18.00 Çocuklar için cakepopsworkshop – Eğitmen: Sugar Artist Fatma Özmen Metinel
18.30 – 19.00 DJ
19.00 – 20.30 POP-FICTION
20.00 – Büyükler için kurabiye üzerine royalicing dekorasyonu – Eğitmen: Sugar Artist Fatma Özmen Metinel
20.30 – 21.00 DJ
21.00 MAZHAR ALANSON
30 HAZİRAN 2019 PAZAR
12.00 – 14.30 DJ
14.00 Büyükler için yenilebilir kağıttan çiçek yapımı – Eğitmen: Sugar Artist Fatma Özmen Metinel
14.30 – 16.30 COVERANGERS
16.00 Büyükler için sevimli hayvanlar modelleme workshop – Eğitmen: Sugar Artist Fatma Özmen Metinel
17.00 – 18.00 HAPPYLOOP WORKSHOP
18.00 Çocuklar için cakepops yapımı – Eğitmen: Sugar Artist Fatma Özmen Metinel
18.00 – 19.00 DJ
19.00 – 20.30 POP-FICTION
20.00 Büyükler için şeker hamuru kız modelleme workshop – Eğitmen: Sugar Artist Fatma Özmen Metinel
20.30 – 21.00 DJ
21.00 POPOYE
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