Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tatlı krizlerine son veriyor! İzmir bomba tatlısı tarifi nedir, nasıl yapılır?

        Tatlı krizlerine son veriyor! İzmir bomba tatlısı tarifi nedir, nasıl yapılır?

        İzmir bomba tatlısı tarifi genellikle mutfak dolaplarında bulunan malzemelerden oluşuyor. İzmir bomba tatlısının yapımıyla evinizde adeta bir tatlı ustası gibi hissedecek, sevdiklerinizi muazzam bir lezzetle buluşturacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 16:50 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatlı krizlerine son veriyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Günün stresinden uzaklaşmak ve tatlı bir kaçamak yapmak isteyenler için İzmir bomba tatlısı, adeta bir lezzet şöleni sunuyor. Peki, İzmir bomba tatlısı tarifi nedir, nasıl yapılır? İşte evde İzmir bomba yapımı...

        İZMİR BOMBA TATLISI TARİFİ

        MALZEMELERİ;

        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 kahve fincanı sıvıyağ
        • 3 kaşık yoğurt
        • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
        • 5 su bardağı un

        İçi için;

        • 1 kavanoz kakaolu fındık kreması

        İZMİR BOMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

        Derin bir kapta tereyağı ile sıvıyağı koyup yoğurtla karıştırın. Ardından kabartma tozu ve unu eleyerek koyup yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparıp merdane ile açın. Aralarına fındık kreması sürüp hamuru kapatarak yuvarlak haline getirin. Yuvarladığınız hamurları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Üzeri hafif pembeleşecek. Damak tadına göre sıcak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Habertürk Anasayfa