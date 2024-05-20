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        Haberler Sağlık Tatlı krizini yenmenin 8 püf noktası!

        Tatlı krizini yenmenin 8 püf noktası!

        Tatlı krizini yenmenin 8 püf noktasını sıralayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Erdoğan, tatlı isteğinin bazen henüz tanı alınmamış diyabet hastalığının ilk belirtilerinden olabileceğini vurguladı ve önerilerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 14:20 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:20
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        • 1

          Bazen yemek sonrası bazen de durduk yerde canınız ille de tatlı mı çekiyor? Üstelik son zamanlarda bu bir alışkanlık haline mi dönüştü? Tam da yaz aylarında ince ve fit olmak isterken, önce masumane başlayıp zamanla tehdide dönüşen tatlı yeme isteğine nasıl karşı koyacağınızı bilemiyor musunuz? Umutsuzluğa kapılmayın. Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Nur Erdoğan, "Tatlı isteği bazen henüz tanı almadığımız diyabet hastalığının ilk belirtilerinden de olabilir. Bu nedenle düzenli kan testi yaptırmak; vücudumuzdaki hastalıkları öğrenmek ya da eksikliğini yaşadığımız vitamin ve mineral eksikliklerini saptamak açısından çok kıymetlidir. Eğer tatlı isteğinin altında ciddi bir sağlık sorunu yatmıyorsa günlük yaşam alışkanlıklarınızda bazı basit ama etkili değişiklikler yaparak tatlı krizini önleyebilirsiniz" dedi.

        • 2

          Meyve ile tatlandıracağınız yoğurt/süt tüketin

          Canınız tatlı çektiğinde mevsim meyvesi ile tatlandıracağınız bir kase yoğurt tercih edin. Bu karışım hem tatlı isteğinizi giderecek hem de kan şekerinizin aniden yükselmesini ve sindirim sürelerini uzatarak daha hızlı acıkmanızı önleyecektir.

        • 3

          Mutlaka ara öğün yapın

          Uzun süreli açlıklarda kan şekeri düşer ve bu vücutta tatlı isteği şeklinde algılanabilir. Bu nedenle beslenmenize ara öğün ekleyerek kan şekeri dengesini sağlayabilir ve canınızın tatlı çekmesini engelleyebilirsiniz.

        • 4

          Yeterince su içmeyi ihmal etmeyin

          Beyinde susama ve acıkma aynı yerden kontrol edilir. Bu nedenle bazen susuzluk hissi, açlık veya tatlı isteğiyle karıştırılabilir. Su tüketimini yeterli miktarda yapmak gereksiz kalori alımının da önüne geçmek için en sağlıklı yöntemdir.

        • 5

          Basit karbonhidrattan uzaklaşın

          Beslenmenizde glisemik indeksleri düşük olan beyaz un ve şeker gibi basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratlara yer vererek kan şekerinizin daha yavaş yükselmesini destekleyebilirsiniz. Tam buğday, sebze, kurubaklagiller gibi kompleks karbonhidratlar kan şekerinizin daha yavaş yükselmesine yardımcı olurken tatlı isteklerini de engeller.

        • 6

          Yeterli ve kaliteli uyuyun

          Erdoğan, “Yapılan çalışmalar 5 saat ve daha az uyumayı şekerli içecek tüketimiyle ilişkili buluyor. Çünkü uykusuz kalınca günlük enerjimiz düşüyor ve onu toplamak için sürekli atıştırmalık tüketiyoruz. Tatlı isteği ya da atıştırma yanılgısına düşmemek için uykunuzu aldığınıza, yeterli ve kaliteli uyuduğunuza emin olun” diyor.

        • 7

          Posalı besinler tüketin

          Besinlerde yer alan posa (lif) midenin boşalmasını geciktirerek daha uzun süre tok kalmayı sağlar. Kan şekerinin ani yükselmelerini de engelleyerek hep aynı seviyelerde olmasını ve tatlı isteğini engellemeye yardımcı olur.

        • 8

          Çay ve kahve yerine bitki çayını tercih edin

          Çay ve kahve gibi alışkanlıklar tatlı atıştırmalıkları hatırlatır. Herhangi bir mide, bağırsak, böbrek veya tansiyon hastalığınız yoksa çay ve kahve yerine günde bir fincan kadar bitki çayı (içine tarçın kabuğu, karanfil katarak) tüketerek tatlı isteğini bastırabiliriz.

        • 9

          Düzenli sağlık kontrolünüzü yaptırın

          Erdoğan, “Tatlı isteği bazen henüz tanı almadığımız diyabet hastalığının ilk belirtilerinden de olabilir. Bu nedenle düzenli kan testi yaptırmak; vücudumuzdaki hastalıkları öğrenmek ya da eksikliğini yaşadığımız vitamin ve mineral eksikliklerini saptamak açısından çok kıymetlidir” diyor.

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