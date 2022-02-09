'Tatlı ısmarlayacağım' diye çağırdı, pompalı ile vurdu

'Tatlı ısmarlayacağım' diye çağırdı, pompalı ile vurdu

İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir genç, tatlı ısmarlama bahanesiyle dışarı çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, geçen günlerde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre S.G. (18) aralarında husumet başlayan arkadaşı Eren A.'yı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı çağırdı. Bu sırada bir köşede pusuya yatan S.G., Eren A.'yı pompalı tüfekle beklemeye başladı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

A.'nın geldiğini gören S.G. tetiği çekerek, arkadaşını bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Eren A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Bacağına 2 mermi isabet eden Eren A.'nın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AİLESİ POLİSE TESLİM ETTİ

Arkadaşını vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.G. ise, evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.