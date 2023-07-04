Tatile giren öğrencilere uzmanlardan 'günü üçe bölün' tavsiyesi

İHA

Yüz binlerce öğrenci 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin sona ermesiyle birlikte karnelerini aldı. 9 günlük bayram tatilinin ardından uzmanlar, öğrencilere tatili fırsata dönüştürülmesi gerektiği uyarısı yaptı.

Tatil sürecindeki zamanın iyi yönetilmesi gerektiğini hatırlatan Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, "Tatilin akraba ve akranlarla kaynaşmak için oldukça güzel bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Tatil demek, gece ve gündüzü birbirine karıştırıp ekran başına uyumak değildir. Mutlaka bilgisayar oyunlarına, sosyal medyaya zaman ayıracaksınız ama bunun bir ölçüsü olmalı, bir planlaması olmalı. Başarılı insanlara baktığımız zaman, zamanını iyi yöneten insanlardır. Öğrenciler de bu dönemlerde tatilde iyi bir planlama yapmalı, zamanlı çok iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. Özellikle önümüzdeki yıl sınava girmeyi düşünen 8'inci, 12'nci sınıf öğrencileri için bu eksiklerin kapatılması için bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Diğer ara sınıf öğrencileri de özellikle okullarda eksik olan konu eksikleri mutlaka olacaktır, bu eksiklerin kapatılması için ek olan konuların telafisi için inanılmaz bir fırsattır. Bu nedenle gençler tatili fırsata dönüştürün diyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİ 'TEST MATİK' GİBİ GÖRMEK SON DERECE YANLIŞ"

Okulların tatil olmasıyla beraber anne ve babaların çocuklarla vakit geçirdikleri zamanın arttığını ifade eden Özcan Aladağ, “Anne ve babalar öğrencilerimize, çocuklarınıza öğüt vermek yerine lütfen örnek olun. Anne ve babalar ekran başında, bilgisayar başında, telefon başında saatlerce vakit geçirirlerse, çocuklar da onları örnek alacaklardır. Bu nedenle lütfen öğüt vermeyelim, örnek olalım. Bir de sürekli ders çalışmalarını istemek, öğrencilerini test matik gibi görmek son derece yanlıştır. Bu nedenle öğrencilerimizle güzel vakit geçirelim. Onların ders çalışmaları için imkan sağlayalım. Aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirebilecek kurslara gitmeleri için fırsat sağlayalım” ifadelerini kullandı.

"GÜNÜ ÜÇE BÖLÜN"

Öğrencilere tatil zamanlarında fırsat verilmesi gerektiğinin önemine değinen Aladağ, “Hem tatilde gezmelere fırsat vermeleri gerekiyor. Ama mutlaka okul döneminde eksik olan konuları kötü olan dersler için, telafi etme imkanı da olacaktır. Hem ders çalışmalı, hem de tatil yapılmalı öğrencilerimiz. Bir LGS ve YKS sınavlarına baktığımız zaman okuma becerilerini geliştirmiş öğrencilerin sınavlarda daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bugün hem üniversite sınavlarında, hem de lise sınavlarında baktığımızda binlerce kelimeden oluşan kitapçıklar ortaya çıkıyor. Bu nedenle öğrencilerin ileriki hayatlarında başarılı olabilmeleri için mutlaka okuma becerilerini geliştirmelerini tavsiye ediyoruz. Farklı türden kitaplar okuyarak hem entelektüel seviyelerini hem de okuma becerilerini geliştirmiş olacaklar” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin günü üçe bölmelerini tavsiye eden Aladağ, “Birinci bölüm uyku, ama zamanında olan bir uyku gece uyuyan bir uyku. İkinci dilim ise dersle geçen bir zaman dilimi. Üçüncü dilim ise eğlenceye ayrılan zaman dilimi. Kesinlikle bu üç zaman dilimini öğrencilerin, birbirine karıştırmaması gerekiyor. Yani uyku döneminde ders çalışmaları, ders çalışma döneminde ise uyumaları son derece yanlış olacaktır” diye konuştu.