Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Tatilde bozulan uyku düzeni çocukların gelişimini bozuyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Tatilde bozulan uyku düzeni çocukların gelişimini bozuyor

        Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, yaz tatilinde biyolojik saatlerde yaşanacak kaymaların çocuklarda büyümeyi durdurabileceğini ve öğrenmeyi zorlaştırabileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 16:57 Güncelleme: 02.08.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatilde bozulan uyku düzeni çocukların gelişimini bozuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tatil döneminde kuralların esnetilmesi sonucunda uyku saatlerinde yaşanan kaymalar, çocukların hem fiziksel gelişimini hem de zihinsel performansını olumsuz yönde etkiliyor.

        Prof. Dr. Cihangir Akgün, yaz tatilinde bozulan uyku düzeninin çocuklarda büyüme hormonunu baskılayacağına, öğrenme ve konsantrasyon sorunları, yorgunluk ve obezite gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğine değindi.

        Tatilde çocukların uyku ritminin ciddi şekilde değiştiğini belirten Prof. Dr. Akgün, "Çocukların biyolojik saatleri bozulduğunda gün içinde huzursuzluk, dikkat dağınıklığı, sinirlilik gibi belirtiler görülebilir. Konsantrasyon eksikliği ise özellikle paten ya da bisiklet kullanan çocuklarda kazalara neden olabilir" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Çocuklarda büyüme hormonunun en çok derin uyku sırasında salgılandığını vurgulayan Akgün, uyku düzeni bozulduğunda bu hormonda üretimin azaldığını, bu durumun fiziksel gelişimi sekteye uğratabileceğini aktardı.

        Akgün, sabah geç kalkan çocukların öğün atlayabileceğini ve gece geç saatlerde sağlıksız atıştırmalıklar tüketilebileceğini, bu durumun obezite riskini artıracağına işaret etti.

        "ANKSİYETE VE DEPRESYON GELİŞEBİLİR"

        Uyku bozukluklarının sadece fiziksel değil, ruhsal sorunlara da yol açabileceğine değinen Prof. Akgün, şunları kaydetti: "Çocuklarda anksiyete, depresif belirtiler ve davranış problemleri gelişebilir. Özellikle okul dönemine dönüşte uyum sağlamakta zorluk yaşanabilir. Tatil döneminde çocukların uyku saatlerini okul temposuna yaklaştırmak için uyuma saatini her gün 15-30 dakika erkene çekerek biyolojik saat, yeniden ayarlanabilir. Ayrıca, uyumadan en az 2 saat önce televizyon, tablet ve telefon gibi ekranlarla teması kesmek gerekiyor. Yatak odasının karanlık ve sessiz olması da kaliteli uykuyu destekler."

        Tatilde bozulmayan bir uyku düzeninin, sadece öğrenme başarısını değil aynı zamanda bağışıklık sistemini de destekleyeceğini aktaran Akgün, okul dönemine geçişin sancısız olması ve çocuğun fiziksel, zihinsel sağlığının korunması için uykunun asla ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Fenomenler soruşturması! Güngen'ler için 308 yıla kadar hapis istemi
        Fenomenler soruşturması! Güngen'ler için 308 yıla kadar hapis istemi
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Galatasaray'da büyük şölen günü!
        Galatasaray'da büyük şölen günü!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        İkinci Osimhen devri
        İkinci Osimhen devri
        Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz de Trump yönetimine giriyor
        Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz de Trump yönetimine giriyor
        AI2027 senaryosu: Yapay zeka insanlığın sonunu nasıl getirebilir?
        AI2027 senaryosu: Yapay zeka insanlığın sonunu nasıl getirebilir?
        Habertürk Anasayfa