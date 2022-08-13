Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi

ŞİŞME DENİZ YATAĞI VE YÜZEREK TEKNENİN YANINA GİTTİLER

Olan biteni meraklı gözlerle izleyen sahildeki bazı tatilciler ise, cep telefonlarıyla kayda girdi. Bazı tatilciler şişme deniz yatağı ve yüzerek yanına kadar gittikleri teknenin durumunu yakından inceledi.