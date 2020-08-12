Tatilciler de emlakçılar da "sertifikalı ev" modelinden memnun

Keşan Belediyesince Erikli ve Yayla sahillerindeki kiralık yazlıklarda güvenli tatil amacıyla başlatılan uygulamayla, evler turizm zabıtalarınca denetlendikten sonra belgelendiriliyor."Sertifikalı ev" belgeli kiralık yazlıklarda, sıkı ve hassas denetimler, turizm sektörü ve tatilciler için önem taşıyor.Kiralık yazlıklarda hijyene dikkat ediliyor, paslı ev eşyası kullanılmıyor. Nevresimler temiz, yeni ve yedekli olarak tatilcilere sunuluyor. Kiracı değişimi, ev ve eşyalar dezenfekte edildikten 4 saat sonra yapılabiliyor.Su depoları düzenli temizleniyor, yazlıklarda kırık, çürük çekyat, yatak benzeri eşyalar, yer yatağı veya şişme yatak kullanılmıyor. Çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi olan evlerde, tüplü yerine LCD, plazma veya led televizyonlar bulunuyor. Mutfak eşyaları evde kalacak kişi kadar bulunduruluyor, evlerin her sezon öncesi badana ve boyası yapılıyor.Zabıta, jandarma, ev sahibi veya emlakçının telefon numarası olan kiralık yazlıklarda, "sertifikalı ev" belgesi dış cephede görünür biçimde yer alıyor.- "Salgın hastalığa karşı tedbirli olmayı sağladık"Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok ilinden tatilci ağırladıklarını ancak yakınlığı nedeniyle özellikle İstanbulluların körfezdeki sahilleri tercih ettiğini söyledi.Salgın döneminde turizm kalitesini artırmak amacıyla girişimde bulunduklarını belirten Helvacıoğlu, şöyle konuştu:"Sezon başında 'sertifikalı ev' modeline geçtik. Vatandaşların tedbirli, güvenli ve sağlıklı tatil geçirmeleri için ciddi önlemler aldık. İl Hıfzıssıhha Kurulunun tavsiyeleri üzerine, belediyemiz, jandarmamız, ticaret ve sanayi odamız gibi diğer paydaş kurumlarla beraber ciddi ilerleme sağladık. Evlerdeki yatak sayısından hijyen ürünlerine, terliğinden nevresimine, yastığına kadar her türlü ev kullanım eşyalarında salgına karşı tedbirli olmayı sağladık."Helvacıoğlu, 30 bin yazlıktan yaklaşık 10 bininin yaz döneminde kiralık kullanıldığını, tüm vatandaşları doğal güzelliklere sahip Saros Körfezi'ne beklediklerini ifade etti.- "Olumlu dönüşler alıyoruz"Erikli sahilinde emlakçılılık yapan Kudret Uybaş da salgınla mücadele kapsamında kiralık evlerde belli standartlar oluşturulduğunu belirterek, "Hijyen kurallarına uyulması ve salgına karşı alınacak tedbirlerin eksiksiz yapılması konusunda koordinasyon sağladık. Emlakçılar olarak uygulamaya destek veriyoruz. Olumlu dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.Uybaş, Erikli sahilinde evleri günlük 200-400 liraya kiraladıklarını kaydetti.Emlakçı Gökhan Çevikel ise yeni normal yaşam modeline geçilmesiyle sahillerde sezonun başına göre yoğunluk yaşandığını anlattı.Salgına karşı "önce sağlık, sonra tatil" sloganıyla hareket ettiklerini dile getiren Çevikel, tatilcilerin "sertifikalı ev" modelinden memnun olduğunu söyledi.İstanbul'dan gelen İrfan Bayrak da sertifikalı yazlığı kiraladıklarını anlattı.Ailesiyle 10 günlük tatil yapacağını belirten Bayrak, "Önceki yıllarda da Saros Körfezi'ndeki sahillere geliyordum. Bu yıl salgın nedeniyle biraz tereddüt ettik ancak sezon başından beri gözlemliyorum, sertifikalı ev modeli uygulanıyor. Buraya geldiğimizde önce emlakçı bize evleri gösterdi. Maske, mesafe ve hijyen kuralına tamamıyla uyuluyor. Belgeli evlerdeki eşyaları kontrol edilmiş ve temiz bulduk. Uygulanan sistemden memnunuz." dedi.
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