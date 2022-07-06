Tatil yolculuğu başladı

İHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı.





Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş yollara akın etti. 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Ankara-Samsun D-200 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi. Kayseri kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti. Trafik ve Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.