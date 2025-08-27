Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Tatil sonrası sendrom tükenmişliği artırıyor" - Haberler | Sağlık Haberleri

        "Tatil sonrası sendrom tükenmişliği artırıyor"

        Klinik Psikolog Serra Kamış, tatil sonrası sendromunun doğru yönetilmediğinde verimliliği düşürdüğünü, tükenmişliği artırdığını ve yaşam doyumunu azalttığını söyledi. Kamış, "Özellikle keyifsizlik, işe gitme isteksizliği, yorgunluk, uyku düzensizliği ve konsantrasyon güçlüğü gibi beş belirti varsa dikkat" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 10:42 Güncelleme: 27.08.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tatil sonrası sendrom tükenmişliği artırıyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uzman Klinik Psikolog Serra Kamış, tatil sonrası yaşanan ruhsal zorluklara dikkat çekerek, bu dönemin doğru yönetilmediğinde verimliliği düşürebileceğini, tükenmişliği tetikleyebileceğini ve yaşam doyumunu azaltabileceğini vurguladı. Kamış, “Tatil süresince beynin ödül sistemi aktifleşiyor. Yeni yerler görmek, dinlenmek ve sosyal etkileşimler dopamin ve serotonin seviyelerini artırıyor. Ancak tatil bitip sorumluluklar devreye girdiğinde bu dopaminerjik aktivite azalıyor, kortizol yani stres hormonu yükseliyor. Bu hızlı geçiş, özellikle stresle başa çıkma becerileri zayıf olan bireylerde daha yoğun yaşanabiliyor” diye konuştu.

        BU BEŞ BELİRTİ VARSA DİKKAT!

        Araştırmaların bazı bireylerin tatil sonrası sendromundan daha fazla etkilendiğini ortaya koyduğunu aktaran Kamış, “Tükenmişlik düzeyi yüksek, iş-yaşam dengesi bozulmuş, mükemmeliyetçi kişilik özelliklerine sahip kişiler ile tatili gerçekten zihinsel ve fiziksel kopuş olarak yaşayanlar bu süreçte daha fazla zorlanıyor. Sendromun belirtileri ise şunlardır:

        REKLAM

        Keyifsizlik ve huzursuzluk

        İşe gitme isteksizliği

        Yorgunluk hissi

        Uyku düzeninde bozulma

        Konsantrasyon güçlüğü ve dikkat dağınıklığı"

        Tatil sonrası dönemde uygulanabilecek başa çıkma yöntemlerine değinen Kamış, “Tatile döndükten hemen sonra işe başlamamak, 1-2 gün önceden dönmek ve uyku düzenini yeniden oturtmak süreci kolaylaştırır. Rutinlere kademeli dönüş yapmak, kısa hedefler belirlemek ve pozitif anıları hatırlamak motivasyonu artırır. Kristin Neff’in ‘öz-şefkat’ kuramı da bu dönemde çok değerlidir. Bireyler kendilerine karşı daha anlayışlı olmalı. Eğer bu belirtiler iki haftadan uzun sürerse, günlük işlevsellik ciddi biçimde bozulursa ya da yoğun anksiyete ve depresyon belirtileri eklenirse mutlaka bir klinik psikologdan profesyonel destek alınmalı. Tatil dönüşleri sadece bir bitiş değil, daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı kurmak için bir fırsat olarak görülmeli. Dinlenme hakkınız olduğu gibi yeniden başlamak için de zamana ihtiyacınız var” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Habertürk Anasayfa