Tatil sitesindeki metrukta çürümüş halde bulundu

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil sitesi içerisindeki metruk binada kimliği belirsiz çürümüş ceset bulundu.

Olay, Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi Adalar mevkiinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgedeki bir sitede meydana geldi. Uzun süredir kimsenin oturmadığı metruk tripleksin çatı katına kuş avlamak için çıktığını iddia eden Tuncay K. adlı genç, çürümüş halde erkek cesediyle karşılaştı.

Gencin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekibi ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset, önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Üzerinden kimlik cesedin yanında bir de tüfek bulundu.

'FARELERİN GİRİP ÇIKTIĞINI VE KOKU GELDİĞİNİ FARK ETTİM'

Sitenin yakınında ikamet eden Tuncay K., ağaçtaki kuşları vurmak için binanın çatı katına çıktığını belirterek, "Çatı katına çıktığımda dolap şeklinde sürgüyle kapalı bölüme farelerin girip çıktığını ve koku geldiğini fark ettim. Kapağı açtığımda parçalanmış yatak ve battaniyeyi gördüm. Battaniyeyi kaldırdığımda tüfekle cesedi gördüm. Hemen jandarmayı arayıp haber verdim" dedi.

VATANDAŞLAR METRUKLARDAN DERT YANDI

Bölgede cesedin bulunduğu bina gibi birçok metruk bina bulunduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin bu binalarla ilgili sahibi olmayanların yıkılması, sahibi olanlara da yazı yazılması gerektiğini dile getirdi.