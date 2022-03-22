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Tatil olan iller listesi 22 Mart 2022! Bugün okullar tatil mi, nerelerde? Hangi illerde eğitime ara verildi?

Bugün okullar tatil mi, nerelerde? 22 Mart kar tatili olan iller listesi!

Türkiye'yi etkisi altına altına alan Aybar soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı gündelik hayatı olumsuz etkilerden pek çok ilde eğitime ara verilmişti. Binlerce veli ve öğrencinin gözü 22 Mart bugün okullar tatil mi sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 22 Mart tatil olan iller listesi...

22.03.2022 - 08:30 | Güncelleme: GÜNDEM

  • BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    21 Mart Pazartesi günü Ardahan, Ağrı, Atvin, Amasya, Bolu, Düzce, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Samsun, Siirt, Sinop, Kastamonu, Kütahya, Iğdır, Ordu, Rize, Tokat, Bartın'da yoğun kar yağışının etkisi ile okullarda eğitime ara verilmişti. Gözler 22 Mart tatil olan illere çevrildi. İşte, Valilik açıklamaları...

  • SAMSUN

    Samsun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

    Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 22 Mart Salı günü eğitim-öğretime ara verilecek okulları duyurdu. Asarcık ilçesinde tüm okulların yüz yüze eğitime ara vereceği belirtilen açıklamada Ladik ilçesinde taşımalı sistem kapsamında olan mahallelerden taşıma yapılmayacağı ve öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.

    Alaçam, Ayvacık, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde bazı okullarda da eğitime ara verileceği duyuruldu.

  • KONYA

    Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Hadim,Taşkent ve Bozkır ilçelerinde yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

    İlçe Hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre, Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 22 Mart Salı günü yüz yüze eğitim yapılmayacak.

  • Belirtilen ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak.

    Bozkır ilçesinde ise olumsuz hava şartları nedeniyle önleyici tedbir olarak bugün hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

  • ORDU

    Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamının, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Kumru, Perşembe ile Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 22 Mart Salı günü tatil edildiği belirtildi.

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