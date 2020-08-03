ZİRAAT BANKASI TATİL KREDİSİ BAŞVURU VE SORGULAMA

Ziraat Bankası ile anlaşma yapan seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunuluyor. Kredi tutarının %80'i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20'lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşterin hesabına aktarılıyor. Ziraat Bankası tatil kredisi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sorgulama nasıl yapılır?