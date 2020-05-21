Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektöründe koronavirüs salgınının neden olduğu gelişmeler ve sektörün geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Turizmde canlanma belirtileri gördüklerini anlatan Bağlıkaya, "Otellerin açılması ile Haziran başında ufak tefek canlanma başlayacaktır. Tatil destinasyonlarına karayolu ile ulaşımın mü mümkün olması bu tabloda etkili olacak. Türk Hava Yolları (THY) iç hat seferlerine başladığında ise turizmdeki canlılık artar" dedi.

THY'nin uçuşlara başlamasının önemli bir gösterge olacağını kaydeden Bağlıkaya, "Bu gerçekleştiğinde koronavirüs surecinde önemli bir bölümün geride kalmış olduğunu anlayabiliriz" diye konuştu.

'İPTALLER PANİKTEN'

Koronavirüs salgınının patlak vermesi ile birlikte, turizmde tatil iptalleri gündeme gelmişti. Bu konuda da açıklamalarda bulunan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Sektörde bugüne kadar ne kadarlık bir iptal gerçekleştiği konusunda net bir bilgimiz yok. Fakat, tahminler 600-700 milyon TL civarında bir iptalin gerçekleşmiş olabileceği yönünde. Bunlar panik iptalleridir, yani seyahate gidememe korkusu ve ekonomik olarak belirsiz bir ortam gibi tüketici tarafındaki öngörülemezlik kaynaklı tüm ücretin iadesine yönelik taleplerdir. Sektörde iptal hızı duruldu, bir ay önceki gibi yoğun iptal isteği şuan yok" dedi.

Firuz Bağlıkaya, sezonun Haziran ayında başlaması ile, tatil iptallerinin yerini ileri bir tarihe ertelemeye bırakacağını öngördüklerini söyledi.

'KAYIP YÜZE 40'I BULUR'

Turizmde iç pazarın yaşaması öngörülen kayıplara da değinen Bağlıkaya, "İç pazarda alınacak önlemlerde sıkıntı olmazsa ve vatandaş buna ikna olursa, dış pazardaki kadar büyük kayıp olmaz ve kayıp oranı geçen yıla göre yüzde 30-40 seviyelerinde kalır" ifadesini kullandı.

Bağlıkaya, dünya turizminde yüzde 70 civarı daralma beklediklerini vurgulayarak, sektörün bu yıl önemli bir döviz girdisinden mahrum kalacağını vurguladı.

Firuz Bağlıkaya, otellerde alınacak koronavirüs önlemlerinin tatilciye ek fatura olarak yansımayacağını da söyledi. Bağlıkaya, "Otellerin tüm odaları açmayacağı yönünde bilgiler alıyoruz, personel istihdamı da ona göre olacak. Bu kapsamda, alınacak önlemlerin tatilciye yönelik ek fatura çıkarma ihtimalini zayıf görüyorum. 2020 sezonunda sektör için önemli olan nakit akışıdır. Yaşanan sıkıntılar 2021 sezonuna yansıyabilir" dedi.

'PAZARLAMA DESTEĞİ İSTİYORUZ'

Turizme yönelik kamu destekleri hakkında da açıklamalarda bulunan Firuz Bağlıkaya, "Son 5 yılda çok kriz yaşadık, kamu desteği olmasa kıpırdayamayız. Eskide yolcu aslanın ağzındaydı, şimdi midesinde. Bu noktada pazarlamaya ağırlık vermeliyiz. Seyahat acentalarına verilen pazarlama teşviklerinde kısıtlama olmamalı. Pazarlama konusunda yurtdışında yapılacak harcamalar kredi ve hibe seklinde desteklenmeli. Hayat normale döndüğünde Türkiye turizmde eski parlak günlerine döner" diye konuştu.

Bağlıkaya, yabancı turistin artık gideceği yerin güvenliğine bakacağını belirterek, "Stratejiyi bunun üzerine kurmalıyız. Türkiye bu anlamda avantajlı. Artık deniz, doğal güzellikler gibi turizmde geçmişte öne çıkan parametreler geride kaldı" dedi.

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