Tataristan’da VII. "Büyük Bolgar" Orta Çağ Savaşları Festivali yoğun ilgi gördü

Etkinlik, Tataristan Kültür Bakanlığı, Tataristan Devlet Turizm Komitesi, "Tarihe Seyahat" Ajansı, Bolgar Devlet Tarihi Açıkhava Müzesi tarafından düzenlendi.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Bolgar şehrine turistlerin ilgisini çekmek ve Altın Ordu döneminde Bolgar kenti topraklarındaki XIV-XV. yüzyıllara ait hayatın, kültürün ve askeri teçhizatın yeniden canlandırılması festivalin amaçları arasında gösterildi.
900’lü yıllardan kalma Cemiğ Camisi kalıntıları ile "Hatıra Bilgisi" Kur'an Müzesi arasındaki alanda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen festivalde, Orta Çağ savaşlarındaki toplu şövalye çarpışmaları canlandırıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle festivale bu kez yabancı ülkelerden takımlar davet edilmezken, atlı savaş gösterileri de iptal edildi.
Pandemi dolayısıyla bu yıl etkinliğe katılım ücretsiz gerçekleştirildi.
Festivalde şövalyelerin Orta Çağ savaşlarının yanı sıra ok ve yay atma yarışları, canlı müzik ve dans, tiyatro gösterileri, eski giysilerin defilesi ve tarihi savaş kampı canlandırmaları da düzenlendi.
Organizatörler ilki 2014’te düzenlenen festivale ilginin her geçen yıl daha da arttığını söyledi.
Organizatörlerden Aleksey Kokurin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük Bolgar" Uluslararası Festivali'ne bu yıl 500’den fazla katılımcının geldiğini, toplam 7 takımın katıldığını, Kovid-19 nedeniyle bazı yarışmaların ve programların iptal edildiğini söyledi.
Tüm bunlara rağmen festivali organize edebildiklerini kaydeden Kokurin, "Biz bu etkinlik ile insanlara unutulmaz duygular yaşatıyoruz." dedi.
Kokurin açıklamasında bu festival ile turistleri Bolgar tarihi şehri ve Bolgar Devlet Tarihi Açıkhava Müzesi ile tanıştırmak istediklerini belirterek, "İnsanlar bu festival sayesinde tarihe kendi elleri ile dokunabiliyorlar." ifadesini kullandı.
Bolgar tarihi şehri Tataristan Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı, mevcut Cumhurbaşkanının Devlet Danışmanı, Cumhuriyet Tarihi ve Kültürel Anıtlarının İhyası Fonu Mütevelli Heyeti Başkanı olan Mintimer Şeymiyev tarafından bundan 10 yıl önce restore edilmeye başladı.
Çalışmalar kapsamında tarihi mekanlar restore edilirken, dünyanın en büyük basılı Kur’an-ı Kerim’inin bulunduğu Kur'an Müzesi, Bolgar Medeniyeti Müzesi, Ak Cami, Bolgar İslam Akademisi gibi yeni binalar da inşa edilerek kullanıma açıldı.
Resmi verilere göre, tüm bu çalışmalar sonucunda Bolgar tarihi şehrini yılda 500 bine kadar turist ziyaret etmeye başladı.
Önceki yıllarda ağustosta düzenlenen festival bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle eylüle ertelenmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!