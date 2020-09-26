Tataristan’da VII. "Büyük Bolgar" Orta Çağ Savaşları Festivali yoğun ilgi gördü

AA

Etkinlik, Tataristan Kültür Bakanlığı, Tataristan Devlet Turizm Komitesi, "Tarihe Seyahat" Ajansı, Bolgar Devlet Tarihi Açıkhava Müzesi tarafından düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Bolgar şehrine turistlerin ilgisini çekmek ve Altın Ordu döneminde Bolgar kenti topraklarındaki XIV-XV. yüzyıllara ait hayatın, kültürün ve askeri teçhizatın yeniden canlandırılması festivalin amaçları arasında gösterildi.

900’lü yıllardan kalma Cemiğ Camisi kalıntıları ile "Hatıra Bilgisi" Kur'an Müzesi arasındaki alanda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen festivalde, Orta Çağ savaşlarındaki toplu şövalye çarpışmaları canlandırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle festivale bu kez yabancı ülkelerden takımlar davet edilmezken, atlı savaş gösterileri de iptal edildi.

Pandemi dolayısıyla bu yıl etkinliğe katılım ücretsiz gerçekleştirildi.

Festivalde şövalyelerin Orta Çağ savaşlarının yanı sıra ok ve yay atma yarışları, canlı müzik ve dans, tiyatro gösterileri, eski giysilerin defilesi ve tarihi savaş kampı canlandırmaları da düzenlendi.

Organizatörler ilki 2014’te düzenlenen festivale ilginin her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Organizatörlerden Aleksey Kokurin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük Bolgar" Uluslararası Festivali'ne bu yıl 500’den fazla katılımcının geldiğini, toplam 7 takımın katıldığını, Kovid-19 nedeniyle bazı yarışmaların ve programların iptal edildiğini söyledi.

Tüm bunlara rağmen festivali organize edebildiklerini kaydeden Kokurin, "Biz bu etkinlik ile insanlara unutulmaz duygular yaşatıyoruz." dedi.

Kokurin açıklamasında bu festival ile turistleri Bolgar tarihi şehri ve Bolgar Devlet Tarihi Açıkhava Müzesi ile tanıştırmak istediklerini belirterek, "İnsanlar bu festival sayesinde tarihe kendi elleri ile dokunabiliyorlar." ifadesini kullandı.

Bolgar tarihi şehri Tataristan Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı, mevcut Cumhurbaşkanının Devlet Danışmanı, Cumhuriyet Tarihi ve Kültürel Anıtlarının İhyası Fonu Mütevelli Heyeti Başkanı olan Mintimer Şeymiyev tarafından bundan 10 yıl önce restore edilmeye başladı.

Çalışmalar kapsamında tarihi mekanlar restore edilirken, dünyanın en büyük basılı Kur’an-ı Kerim’inin bulunduğu Kur'an Müzesi, Bolgar Medeniyeti Müzesi, Ak Cami, Bolgar İslam Akademisi gibi yeni binalar da inşa edilerek kullanıma açıldı.

Resmi verilere göre, tüm bu çalışmalar sonucunda Bolgar tarihi şehrini yılda 500 bine kadar turist ziyaret etmeye başladı.

Önceki yıllarda ağustosta düzenlenen festival bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle eylüle ertelenmişti.