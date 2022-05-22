Tataristan'da bayram coşkusu

Tataristan'da okuyan üniversite öğrencileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kazan Başkonsolosluğu'nun organizasyonuyla düzenlenen etkinliğe Anadolu Türk Kültür Derneği ev sahipliği yaptı. Etkinlik Başkonsolos İsmet Erikan'ın konuşması ile başladı. Erikan, "Vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı emanet ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir" dedi.

Erikan'ın ardından Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, "19 Mayıs'ı Atatürk, geleceğin güvencesi olarak gördüğü siz gençlere emanet etmiştir ve adamıştır. Sizler Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak bu ülkeyi sonsuza dek yaşatacaksınız" ifadelerini kullandı.