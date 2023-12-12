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        Haberler Dünya Tatar ile Hristodulidis, BM'nin yeni yıl resepsiyonunda görüştü

        Tatar ile Hristodulidis, BM'nin yeni yıl resepsiyonunda görüştü

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu tarafından düzenlenen yıl sonu resepsiyonunda bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 06:50 Güncelleme: 12.12.2023 - 06:50
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        Tatar ile Hristodulidis, BM'nin yeni yıl resepsiyonunda görüştü
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        BM İyi Niyet Misyonu, Lefkoşa ara bölgedeki bir otelde yıl sonu resepsiyonu düzenledi. Resepsiyonda, eşleriyle katılan Tatar ve Hristodulidis'in yanı sıra 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve çok sayıda davetli bulundu.

        AA'nın Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) dayandırdığı habere göre, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, burada yaptığı konuşmada, "Kıbrıs sorununun çözümü için" herkesi odaklanmaya ve çabalarını iki katına çıkarmaya çağırarak, "Mevcut çıkmazdan çıkış yolu bulunması konusunda iki lideri destekleyin. Şimdi her zamankinden daha fazla aktif olma zamanı." dedi.

        Stewart, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için önerdiği kişisel temsilci adayı Maria Angela Holguin Cuellar hakkında Tatar ve Hristodulidis'in mutabık kalmasının "sevindirici olduğunu" bildirerek, "yapılacak atamanın dikkatleri yeniden Kıbrıs barış sürecine çevireceği yönündeki inancını" dile getirdi.

        "YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ YAKINLAŞMALAR CESARET VERİCİ"

        BM'nin iki tarafla işbirliği içinde "havayı olumluya çevirmek ve yeni gelecek temsilciyi de desteklemek için elinden gelen gayreti göstereceğini" aktaran Stewart, tarafların üzerinde mutabakata vardığı ve uygulamaya koyduğu çeşitli komitelere de değindi.

        Stewart, söz konusu komitelerin eş başkanlarına ve çalışmalarına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, bu çalışmaların "Ada'daki insanların hayatlarına dokunmakla birlikte olası bir çözümün de zeminini hazırlamaya yardımcı olduğunu" aktardı.

        Yunanistan ile Türkiye arasında "olumlu gelişmelerin devam ettiğinin görüldüğüne" vurgu yapan Stewart, "bu ikili yakınlaşmanın cesaret verici olduğunu, Ada'da da buna benzer gelişmelerin yaşanacağı ve sürece olumlu ivme katacağı yönündeki inancını" ifade etti.

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        #KKTC
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        #güney kıbrıs
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