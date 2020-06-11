Koç Holding şirketlerinden Tat Gıda süt ve süt ürünleri işkolunda stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla finansal

danışmanlık hizmeti alınması için 3 Aralık 2019'da Ünlü Menkul Değerler'in yetkilendirildiğini duyurdu. Aralık 2019'de yapılan görevlendirmenin kamuya açıklanmasının şirketin rekabet ve pazarlık gücünü olumsuz yönde etkileyebileceğinden ertelendiği belirtildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Söz konusu görevlendirme çerçevesinde çalışmalar sürdürülmekle birlikte, görevlendirme

tarihinden sonra yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak üzerinde çalışılan stratejik alternatiflere dair bu aşamada herhangi bir somut karar alınmamıştır" denildi.

Açıklamada şirket ismi verilmezken Bloomberg International, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Tat Gıda'nın Sek Süt'ü satmayı değerlendirdiğini bildirdi.