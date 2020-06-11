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Haberlerİş-Yaşam

Tat Gıda süt alanındaki stratejik alternatifleri değerlendiriyor

Bloomberg International Tat Gıda'nın Sek Süt'ü satmayı değerlendirdiğini bildirdi. Tat Gıda ise 3 Aralık 2019'da Ünlü Menkul Değerler'in süt ve süt ürünündeki stratejik alternatifleri değerlendirmek üzere görevlendirildiğini, henüz verilmiş bir karar olmadığını duyurdu

11.06.2020 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
Süt

Koç Holding şirketlerinden Tat Gıda süt ve süt ürünleri işkolunda stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla finansal
danışmanlık hizmeti alınması için 3 Aralık 2019'da Ünlü Menkul Değerler'in yetkilendirildiğini duyurdu. Aralık 2019'de yapılan görevlendirmenin kamuya açıklanmasının şirketin rekabet ve pazarlık gücünü olumsuz yönde etkileyebileceğinden ertelendiği belirtildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Söz konusu görevlendirme çerçevesinde çalışmalar sürdürülmekle birlikte, görevlendirme
tarihinden sonra yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak üzerinde çalışılan stratejik alternatiflere dair bu aşamada herhangi bir somut karar alınmamıştır" denildi.

Açıklamada şirket ismi verilmezken Bloomberg International, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Tat Gıda'nın Sek Süt'ü satmayı değerlendirdiğini bildirdi.

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