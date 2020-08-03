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Tat Gıda Genel Müdürlüğüne Oğuz Aldemir getirildi.

Tat Gıda'dan KAP'a yollanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Arzu Aslan Kesimer'in 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren bu görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Oğuz Aldemir'in atanmasına karar verilmiştir."