Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        BIST 100 7.262,90 %-0,50
        DOLAR 29,3940 %0,25
        EURO 32,5238 %0,82
        ALTIN 1.950,12 %0,65
        FAİZ 37,64 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,72 %-0,05
        BITCOIN 43.198,00 %2,03
        GBP/TRY 37,4053 %0,62
        EUR/USD 1,1056 %0,12
        BRENT 80,64 %-0,53
        ÇEYREK ALTIN 3.188,79 %0,67
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tat Gıda'dan karbon nötr hedefi - İş-Yaşam Haberleri

        Tat Gıda'dan karbon nötr hedefi

        Tat Gıda, ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Şirket, dört ana başlıktaki sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve hedeflerini paylaştığı Sürdürülebilirlik Raporu'nda 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini ortaya koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tat Gıda'dan karbon nötr hedefi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sürdürülebilirlik yaklaşımını anlatan, “Kökümüz Değerler, Toprağımız Dünya, Emeğimiz İnsan ve Paylaştığımız Toplum” olmak üzere dört ana başlıktaki faaliyetlerini ve hedeflerini paylaştığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Tat Gıda, kaynakların korunması, sağlıklı gıdaya erişim ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk bilinciyle çalışmalarına yön verdiğini açıkladı.

        Raporda 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini ortaya koyan Tat Gıda'nın CEO’su Evren Albaş, tarımda sürdürülebilirlik ve gıda arzının devamlılığı için akıllı tarım uygulamaları ve üretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

        REKLAM

        Albaş, "Gıda güvenliğini ve tarımın geleceğini destekliyoruz. Tarım ve gıda alanında uzmanlığımızla toprağın, çiftçinin ve toplumumuzun refahına hizmet ediyor, tarımda sürdürülebilir gelecek adına Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Torbalı’daki tesislerimizde öncü çalışmalara imza atıyoruz. Hayata geçirdiğimiz ilk stratejik sürdürülebilirlik yol haritamızla dokunduğumuz her alanda Türkiye’ye iyi bakan bir marka olduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya için çevresel, sosyal ve yönetişimsel çerçevede etki alanımızı genişletmek için çalışıyoruz" dedi.

        1000 ÇİFTÇİ İLE ÇALIŞIYOR

        Tarımda dijitalleşmeye, akıllı teknolojilere yatırım yaptıklarını ifade eden Albaş, "55 yıldır kesintisiz devam eden “Sözleşmeli Tarım” uygulamamız kapsamında 500’e yakını sözleşmeli olmak üzere 1000’in üzerinde çiftçiyle çalışıyoruz. Halen 2 bin 600 dekarlık alanda yürüttüğümüz dijital tarım uygulamaları ile dekar başına 10-11 ton seviyelerinde domates verimi elde ettik. Bu uygulamaları çiftçilerle paylaşarak, verimi arttırmalarını sağladık. Akıllı Sulama Teknolojilerimizle yaklaşık yüzde 30 su tasarrufuna ulaştık. Uydu ile takip sayesinde yüzde 10’a varan verim artışı sağladık. Tarımsal İklim İstasyonları aracılığıyla hava durumu yerel bazda tahmin edilebiliyor ve ürünü etkileyecek hastalıkların risk analizi yapılabiliyor. “Tarım Değer Zinciri” projesiyle 476 çiftçinin, limit çalışmasına gerek duymadan ve piyasa şartlarına göre uygun koşullarda tarımsal finansman imkanından yararlanmasını sağlıyoruz" dedi.

        Tat Gıda’nın üretim, ihracat ve sürdürülebilirlik alanlarında güçlü performansla 2024’e giriş yaptığını söyleyen Albaş, ihracatın, şirketin sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefleri içerisinde önemine işaret etti.

        1993 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Tat Gıda, BM Kadının Güçlenmesi İlkelerinin imzacısı olarak iş hayatında çeşitliliğe ve çoksesliliğe önem veriyor. 2016’dan beri Borsa İstanbul’un Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan şirket, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini ortaya koyan Koç Holding’in başlattığı Karbon Dönüşüm Programı’nda yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…
        Habertürk Anasayfa