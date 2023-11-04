TasteAtlas, Cumhuriyetin 100. yılına özel en popüler Türk yemek ve içeceklerini açıkladı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel TasteAtlas tarafından hazırlanan derlemede, Türk lezzetlerinin enleri seçildi. En iyi yemek, içecek, tatlı ve ürünleri seçen TasteAtlas sıralamayı 100. yıl kutlamasıyla paylaştı
Giriş: 04.11.2023 - 13:19 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:19
- 1
EN İYİ TATLI
1- Maraş dondurması
2- Künefe
3- Gaziantep baklavası
- 2
EN İYİ İÇECEK
1- Salep
2- Türk kahvesi
3- Ayran
- 3
EN İYİ ÜRÜN
1- Kaymak
2- Antep fıstığı
3- Zahter
- 4
EN İYİ YEMEK
1- Mantı
2- Çağ Kebabı
3- Döner
Kaynak: TasteAtlas
Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk