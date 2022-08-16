TASS: Türkiye ile Rusya ikinci parti S-400 alımı için anlaşma imzaladı

Reuters

Reuters'ın Rus haber ajansı TASS'tan aktardığına göre, Türkiye ile Rusya S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili yeni bir anlaşma imzalandı.

TASS'ın haberine göre, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, Türkiye'nin, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedariki için bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Türkiye ile Rusya 2020 yılında S-400 hava savunma sistemlerinin ilk anlaşmasını imzalamıştı.

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