Taşova’da ev yangını - AMASYA

İlçeye bağlı Yenidere köyünde Siyami Ünal'a ait iki katlı betonarme evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Taşova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.Kısa sürede söndürülen yangında, ev kullanılamaz hala gelirken, 3 ton buğday ve 50 kilo kuru çiçek bamyası zarar gördü.

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