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        Haberler Gündem 3. Sayfa Taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

        Taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

        Şırnak'ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Tosun ailesi ile ikinci olan Yeniden Refah Partili Yiğit ailesinin tarafları arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 02:21 Güncelleme: 08.04.2024 - 02:21
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        Taşlı sopalı kavga: 7 yaralı
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        Şırnak'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde AK Parti'li mevcut belediye başkanı Nadir Tosun yüzde 57.54 ile yeniden başkan seçilirken, Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41.70 oy alarak ikinci oldu. Akşam saatlerinde Tosun ve Yiğit aileleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        Fotoğraf: DHA

        Kavgada 7 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, gerginliğin sürdüğü beldede ise jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı.

        Fotoğraf: DHA

        Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazı kişiler ifadelerini almak üzere jandarma merkezine götürüldü.

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