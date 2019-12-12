Taşıyıcı Son Hız oyuncuları kimler? Taşıyıcı Son Hız filmi konusu nedir? soruları yerli ve yabancı filmlerin izleyici ile buluştuğu bu gece vatandaşlar tarafından soruluyor. Star TV'de bu akşam saat 21.45'de Ed Skrein'in başrolünü aldığı Taşıyıcı Son Hız filmi var...

TAŞIYICI SON HIZ FİLMİNİN KONUSU

Artık eski hızlı hayatını terketmiş olan Frank Martin, Fransa'nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: Üç güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır.

TAŞIYICI SON HIZ FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal Adı: The Transporter Refueled

Yönetmen : Camille Delamarre

Oyuncular: Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol

Türü: Aksiyon

Yapım Yılı: 2015, Fransa