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Taşıyıcı filmi, 21 Aralık Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Corey Yuen'in üstlendiği film Fransa'da çekilmiştir. Aksiyon türünde kaleme alınan film, 20th Century Fox imzası taşımaktadır. Peki, "Taşıyıcı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? The Transporter ne zaman vizyona girdi?" İşte Taşıyıcı filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

TAŞIYICI FİLMİ KONUSU

Frank, hayatının bir kısmını bir özel operasyon biriminin önemli bir parçası olarak geçirmiştir. Artık bir paralı askerdir ve hangi görevi beğeniyorsa onu yerine getirmektedir. Üç adet altın kuralı vardır. Frank, anlaşmanın bozulmasından; kim için çalıştığının sorulmasından ve taşıdığı paketin içinde ne olduğunu öğrenmekten hiç hoşlanmaz. Aldığı son görevde taşıdığı paket de tıpkı diğerleri gibi bir pakettir. Ancak kazın ayağı aslında öyle değildir.

TAŞIYICI FİLMİ OYUNCULARI

Jason Statham - Frank Martin

Shu Qi - Lai

Matt Schulze - Darren 'Wall Street' Bettencourt

François Berléand - Tarconi

Ric Young - Bay Kwai

Doug Rand - Lider

Didier Saint Melin - Patron

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