02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19.3'ünün yapıldığı Sakarya'dan, Ocak-Ağustos döneminde 158 bin 210 araç ihraç edildi.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın Ocak-Ağustos döneminde Sakarya'da 162 bin 903 otomobil, 123 kamyonet, 463 midibüs, 558 otobüs ve 13 bin 136 traktör olmak üzere 177 bin 183 araç üretildi.
Yapılan açıklamaya göre, bu dönemde Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 18.9'unun yapıldığı kentte günde 738 araç imal edildi ve bunların 659'u yurt dışına satıldı.
8 ayda kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 89.3'üne denk gelen 158 bin 210'u ihraç edilirken, Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı ise yüzde 19.3 olarak gerçekleşti.
EKONOMİYE 3 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDI
Sakarya'nın, yılın aynı döneminde yüzde 2.14 azalışla 158 bin 210 aracı ihraç ederek ülke ekonomisine 3 milyar 56 milyon 83 bin dolar kazandırdığı belirtildi.
Kentte üretim yapan markalar arasında Toyota, 8 ayda 162 bin 903 araç üretimiyle birinci, TürkTraktör 13 bin 136 ile ikinci, Otokar bin 144 araçla üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Toyota 147 bin 332, TürkTraktör 10 bin 4 ve Otokar 874 araç ihraç etti.
Öte yandan, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, üretimin yaklaşık yüzde 90.4'üne denk gelen 147 bin 332 aracı yurt dışına sattı.
İHRACATLARI ARTTI
Yılın söz konusu döneminde 123 kamyonet, 463 midibüs ve 558 otobüs olmak üzere toplam bin 144 adet üretim gerçekleştiren Otokar, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artırırken, geçen yılın aynı döneminde 434 araç ihraç eden şirket bu yıl 874 aracı yurt dışına sattı.
TürkTraktör ise ocak-ağustos döneminde ürettiği 13 bin 136 traktörün yüzde 76.1'ine denk gelen 10 bin 4'ünü ihraç etti.
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