Reuters

Merkez Bankası (TCMB),iki faaliyet konusunun İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) gerçekleştirebileceği faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TCMB kararlarına göre, "Taşıt alım satım bedelinin Takasbank aracılığı ile ödenmesi" ve "Tezgahüstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunması" faaliyetleri, Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alındı.