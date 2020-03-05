Taşınmaz varlıklarımız 113.137

Türkiye'nin 113.137 adet korunması gerekli taşınmaz kültürel varlığı bulunuyor. En fazla sayıda bulunan korunması gerekli taşınmaz kültürel varlık, sivil mimarlık örnekleri

Türkiye'de korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının sayısı 2019 sonu itibariyle 113.137 oldu.

11 başlık altında toplanan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarında en çok sivil mimarlık örneği bulunuyor.

Sivil Mimarlık Örneği: 71.414

Dinsel Yapılar: 10.489

Kültürel Yapılar: 13.162

Mezarlıklar: 5.504

Endüstriyel ve Ticari Yapılar: 4.425

İdari Yapılar: 3.102

Kalıntılar: 2.929

Askeri Yapılar: 1.339

Anıt ve Abideler: 388

Şehitlikler: 314

Korunmaya Alınan Sokaklar: 71

TOPLAM: 113.137