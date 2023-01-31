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TAŞERONE KADRO SON DURUM | 90 bin taşerona kadro verilecek mi, ne zaman gelecek ve kimleri kapsayacak?

90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek ve kimleri kapsayacak?

Taşerona kadroda son durum, binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. 500 bine yakın personeli ilgilendiren sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'e sunulurken 90 bin taşerona kadro düzenlemesi gündeme geldi. İşte, 2023 taşerona kadro son dakika gelişmeleri...

Giriş: 31.01.2023 - 00:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Taşerona kadro son dakika haberleri gündemde yer alıyor. EYT ve sözleşmeliye kadro düzenlemesinin ardından gözler 90 bin taşerona kadro şartları ve kapsamına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamasında bulunmuştu. Geçtiğimiz yıllarda 1 milyon işçiye kadro verilirken kapsam dışında kalan 90 bin taşeron düzenlemesine ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte, 90 bin taşeron kadroda son durum...

  • TAŞERONA KADRO NE ZAMAN GELECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro verileceğini açıklamıştı. Bakan Bilgin "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

  • BAKAN BİLGİN DUYURMUŞTU "ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

    O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

  • 90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    90 bin işçi kadrosunun kimleri, şartlarının neler olduğu ve hangi kurumları kapsadığı düzenlemeye dair en çok araştırılan arasında yer alıyor. Konuyla ilgili çalışma detaylı hale geldikçe açıklama yapılması bekleniyor.

  • THY'DEN TAŞERONA KADRO DUYURUSU

    TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

    "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY'li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis A.Ş.'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız" 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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