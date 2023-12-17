Taşerona kadroda son durum nedir?
Taşerona kadro düzenlemesine dair tüm detaylar yakından takip ediliyor. Daha önce yapılan açıklamalarda, 90 bin taşeron işçiye kadro yapılacağına dair çalışmalara başlandığı belirtilmişti. Bu konunun torba yasanın içinde yer alması da bekleniyor. Peki, taşerona kadroda son durum nedir? İşte, detaylar...
- 1
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro hakkında daha önce yaptığı açıklamada, çalışmanın büyük kısmını tamamladıklarını ifade etmişti. Geçici işçilere verilen kadrodan sonra gözler taşerona döndü. Peki, taşeron işçileri kadro düzenlemesi ne zaman yasalaşacak ve şartları nelerdir? İşte, detaylar...
- 2
TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER
Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.
- 3
GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞTI!
Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
-
- 4
"ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.
- 5
"TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"
Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.
- 6
TORBA YASA MECLİS'TE
Taşerona kadronun torba yasada olması öngörülürken konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
-