90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak ve Meclis'e gelecek mi?
90 bin taşerona kadroda son durum gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı genel seçimi öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde yer alan taşerona kadro düzenlemesine yönelik beklentiler 31 Ekim Kabine Toplantısı'nın ardından arttı. İşte 90 bin taşerona kadro son dakika gelişmeleri...
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Taşerona kadro son dakika gelişmeleri, 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan son açıklamada, 90 bin taşerona kadro çalışmalarının neredeyse tamamlandığını açıklamıştı. 90 bin taşerona kadro düzenlemesi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çevrildi. İşte 2023 taşerona kadroda son durum...
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KABİNE TOPLANTISI'NDA EKONOMİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 31 Ekim Salı günü Beştepe'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda ekonomi başlıkları ön plana çıktı.
Kabine Toplantısı'nda Aile ve Gençlik Bankası, gençlere faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik ve memur-emekli zammı, KYK burs ücretleri gibi konular ele alındı.
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2023 90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM
Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.
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"ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.
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"TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"
Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.