90 bin taşerona kadroda son durum yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından memur ve emeklilere müjde vereceğini açıklarken gözler seçim öncesi çalışmalara çevrildi. Sözleşmeliye ve geçişi işçiye kadro çalışmalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen 90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor. İşte 2023 90 bin taşerona kadro son dakika gelişmeleri...