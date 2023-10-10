Taşerona kadro ne zaman gelecek? İşte 90 bin taşerona kadro son durum
Taşerona kadro son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Pazartesi gerçekleştirilen ayın ilk Kabine Toplantısı'nda emekliye müjde vereceğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen 90 bin taşerona kadro düzenlemesine çevrildi. Sözleşmeliye ve geçici işçiye kadro çalışmaları tamamlanırken taşerona kadro çalışmalarının da Meclis'e gelmesi bekleniyor. İşte, 90 bin taşerona kadro düzenlemesinde son durum....
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90 bin taşerona kadroda son durum yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından memur ve emeklilere müjde vereceğini açıklarken gözler seçim öncesi çalışmalara çevrildi. Sözleşmeliye ve geçişi işçiye kadro çalışmalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen 90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor. İşte 2023 90 bin taşerona kadro son dakika gelişmeleri...
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GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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"KAMUDAKİ TAŞERONU PLANLADIK"
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.
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"TAŞERON İŞÇİŞERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"
Daha önce "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıkalmasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023
90 bin taşerona kadro çalışmalarının tamamlanarak Meclis'e gelmesi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada yer alan memur ve emekli zammının ardından taşerona kadro düzenlemesinin ele alınması bekleniyor. Taşerona kadro çalışmasına ilişkin Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama bekleniyor.
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