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Taşerona kadro verilecek mi, ne zaman Meclis'e gelecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro verilecek mi? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?

Geçici işçiye kadro düzenlemesinin yasalaşmasının ardından, taşerona kadro verilecek mi, ne zaman Meclis'e gelecek gibi sorular gündeme geldi. Yaşanan gelişmelerinin ardından kritik açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro düzenlemesine ilişkin çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını vurgulamıştı. İşte 90 bin taşerona kadro şartları...

Giriş: 01.05.2023 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Taşeron işçiye kadroda yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Taşerona kadroda çalışmaların sürdüğünü belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmanın sona ermesiyle birlikte konu TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak. hemen ardından Resmi Gazete'de yayımlanıp, yasalaşacağını vurguladı. Peki, "Taşerona kadro verilecek mi, ne zaman Meclis'e gelecek?  90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?" İşte taşerona kadroda son durum...

  • TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Türk iş Başkanı Ergün Atalay daha önce "Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz." sözlerini kullanmıştı.

  • BAKAN BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Her bir dosyayı çözerek ilerliyoruz. Bu dosyaların birçoğunu çözdük. Önümüzde çözülecek dosyalar var. Mesela taşeron işçiler meselesi var, onu sonuçlandıramadık ama çözeceğiz. Önümüzdeki dönemde de biz varız. Bizim hükümetimiz çözecek. Sosyal devlet politikaları devam edecek Türkiye’de" ifadelerini kullandı.

  • "ÇALIŞMAMIZIN BÜYÜK BİR KISMINI TAMAMLADIK"

    Bilgin'in taşerona kadro düzenlemesine ilişkin açıklaması şu şekilde,

    "Taşeron meselesine ilişkin de  “Öncelikle bizim hükümetimiz döneminde KİT’lerde yaklaşık 800-900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyetteydi. Oradan kalan 80 bin kişi var, onlarla ilgili çalıştık ama onların dışında da yeni taşeron işletmeler var. Yani esas işe ait olan bütün hizmetlerin kamuda kamunun yapması gerekir. Taşeron geçici bir şey için alınır. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması lazım. Bu bakımdan da taşeronun çok münferit alanlarda, esas işte değil geçici işlerde kullanılabilir olduğunu düşünüyorum.  Onun dışındakilerin hepsinin taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu işte önce kamudaki, KİT’lerdeki taşeronları planladık. Diğerlerini çalışırken bu dosya önümüzde kaldı. Şimdi meclisin önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz ama önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmamızın büyük bir kısmını tamamladık. Diğerlerini de tamamlayacağız inşallah seçimden sonra. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum. Çözeceğimiz konulardan birisi bu."

  • 90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM

    90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada yer alan geçici işçi düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Bu sorunun çözülmesiyle birlikte gözler taşerona kadro düzenelesine çevrildi.

  • "TALEPLERİMİZİN TAMAMINA YAKINI HALLOLDU"

    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı.Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

  • KADRO TEKLİFİ MECLİSE SUNULACAK!

    Taşerona kadro ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak geçiçi işçi sorunu çözüme kavuşturulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz 6 Mart’ta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada geçiçi işçilerle ilgili düzenlemenin tamamlandığını ve kadro teklifinin Meclis’e sunulacağını ifade etmişti.

  • Taşerona kadro çalışmaları henüz tamamlanmadı. Çalışmanın tamamlanmasıyla kamuda işçi statüsüne geçecekler belirlenecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla hangi meslek gruplarına kadro verileceği ortaya çıkacak. Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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