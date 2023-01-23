THY'DEN TAŞERONA KADRO DUYURUSU
TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY'li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis A.Ş.'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız"