Sözleşmeliye kadro konusunun ardından 90 bin taşerona kadro ve 300 bin geçici işçiye kadro konuları gündeme geldi. Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi ile 458 bin 615 kişi kadroya geçerken gözler "90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?" sorusuna çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin olarak çalışmaların devam ettiğini ve yakında hallolacağını ifade etti. Kabine Toplantısı'nın ardından taşerona kadroda son duruma ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. İşte, 90 bin taşerona kadro son durum...