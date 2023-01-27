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Taşerona kadro son dakika 2023: 90 bin taşeron kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, işçiler ne zaman kadroya geçecek?

Taşerona kadro son durum 2023: 90 bin taşeron kadro kimleri kapsıyor?

90 bin taşeron işçinin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme gündemdeki yerini alıyor. Taşerona kadro son durum gelişmeleri işçiler tarafından yakından takip ediliyor. Sözleşmeli personele kadro teklifinin Meclis'te onaylanıp yasalaşmasının ardından 90 bin taşeron işçinin ne zaman kadroya geçeceği sorgulaması hız kazandı. İşte taşerona kadronun kimleri kapsadığı ve şartları ile ilgili detaylar haberimizde...

Giriş: 27.01.2023 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 90 bin taşeron işçinin kadroya alınmasına ilişkin kanun teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Kamuda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personele kadro verilmesini öngören teklif geçtiğimiz günlerde yasalaşmasıyla gözler taşerona kadroda son duruma çevrildi. İşte taşerona kadro ile ilgili son dakika açıklamaları haberimizde...

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TEN GEÇTİ!

    Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanası ardından yürürlüğe girmesi ve müracaat sürecinin başlaması bekleniyor.

  • TAŞERONA KADRO NE ZAMAN GELECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro verileceğini açıklamıştı. Bakan Bilgin "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

  • BAKAN BİLGİN DUYURMUŞTU "ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

    O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

  • 90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    90 bin işçi kadrosunun kimleri, şartlarının neler olduğu ve hangi kurumları kapsadığı düzenlemeye dair en çok araştırılan arasında yer alıyor. Konuyla ilgili çalışma detaylı hale geldikçe açıklama yapılması bekleniyor.

  • THY'DEN TAŞERONA KADRO DUYURUSU

    TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

    "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY'li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis A.Ş.'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız" 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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