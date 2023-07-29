Taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?
Taşeron işçiye kadro düzenlemesine ilişkin gelişmeler araştırılmaya devam ediyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi Resmi Gazete'de yayınlanması, "Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" Sorularını gündeme getirdi. İşte taşeron işçiye kadro düzenlemesinde son durum...
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90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin genel seçim öncesinde taşerona kadro düzenlemesine ilişkin çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını vurgulamıştı. Peki, "Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" İşte detaylar...
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TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
Erdün Atalay "Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz." sözlerini kullandı.
Atalay, açıklamanın sonunda ise gündemde geçiçi işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadro geçmesi konularının yer aldığının altını çizdi.
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ESKİ BAKAN BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Her bir dosyayı çözerek ilerliyoruz. Bu dosyaların birçoğunu çözdük. Önümüzde çözülecek dosyalar var. Mesela taşeron işçiler meselesi var, onu sonuçlandıramadık ama çözeceğiz. Önümüzdeki dönemde de biz varız. Bizim hükümetimiz çözecek. Sosyal devlet politikaları devam edecek Türkiye’de" ifadelerini kullamıştı.
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"ÇALIŞMAMIZIN BÜYÜK BİR KISMINI TAMAMLADIK"
Bilgin'in taşerona kadro düzenlemesine ilişkin açıklaması şu şekilde,
"Taşeron meselesine ilişkin de “Öncelikle bizim hükümetimiz döneminde KİT’lerde yaklaşık 800-900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyetteydi. Oradan kalan 80 bin kişi var, onlarla ilgili çalıştık ama onların dışında da yeni taşeron işletmeler var. Yani esas işe ait olan bütün hizmetlerin kamuda kamunun yapması gerekir. Taşeron geçici bir şey için alınır. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması lazım. Bu bakımdan da taşeronun çok münferit alanlarda, esas işte değil geçici işlerde kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Onun dışındakilerin hepsinin taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu işte önce kamudaki, KİT’lerdeki taşeronları planladık. Diğerlerini çalışırken bu dosya önümüzde kaldı. Şimdi meclisin önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz ama önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmamızın büyük bir kısmını tamamladık. Diğerlerini de tamamlayacağız inşallah seçimden sonra. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum. Çözeceğimiz konulardan birisi bu."
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90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM
90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada yer alan geçici işçi düzenlemesi Meclis'ten geçti. Bu sorunun çözülmesiyle birlikte gözler taşerona kadro düzenelesine çevrildi.
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'TALEPLERİMİZİN TAMAMINA YAKINI HALLOLDU!'
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı.Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.
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KADRO TEKLİFİ MECLİSE SUNULACAK!
Taşerona kadro ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak geçiçi işçi sorunu çözüme kavuşturulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz 6 Mart’ta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada geçiçi işçilerle ilgili düzenlemenin tamamlandığını ve kadro teklifinin Meclis’e sunulacağını ifade etmişti.
Taşerona kadro çalışmaları henüz tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla kamuda işçi statüsüne geçecekler belirlenecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla hangi meslek gruplarına kadro verileceği ortaya çıkacak.
Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Geçiçi işçi düzenlemesinin tamamlanması sonrası ise 90 bin taşerona kadro verilmesine ilişkin sürecin başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada önceden 1 milyon işçiye kadro verildiğinin altını çizerek 90 bin işçinin faydalanamadığını ifade etmişti.
Ardından ise "Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.