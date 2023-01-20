Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Taşerona kadro 2023 son dakika gelişmeleri: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve başvuru şartları nelerdir, son durum ne?

Taşerona kadro son durum: 90 bin taşeronu ilgilendiriyor!

Son olarak sözleşmeli personele kadro teklifinin Meclis'te kabul edilmesiyle taşerona kadro son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuyla ilgili açıklamaları sonrasında taşerona kadro ve geçiçi işçiyle alakalı son durum yeniden gündeme geldi. İşte 90 bin taşeronu ilgilendiren konuyla ilgili son durum...

Giriş: 20.01.2023 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Taşerona kadro son durum araştırmaları sürüyor. Sözleşmeli personele kadronun Meclis'ten geçmesiyle yeniden gündeme gelen taşerona kadroda yapılan  açıklamaları ve son durumu haberimizde derledik. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek ve kimleri kapsıyor? İşte konuyla ilgili araştırılan sorular ve yanıtları...

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TEN GEÇTİ!

    Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanası ardından yürürlüğe girmesi ve müracaat sürecinin başlaması bekleniyor.

  • BAKAN BİLGİN DUYURMUŞTU "ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

    Taşeron işçilerin kamuda kadrolu hale gelmesi konusunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

  • 90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    90 bin işçi kadrosunun kimleri ve hangi kurumları kapsadığı düzenlemeye dair en çok araştırılan arasında yer alıyor. Konuyla ilgili çalışma detaylı hale geldikçe açıklama yapılması bekleniyor.

  • THY'DEN TAŞERONA KADRO DUYURUSU

    TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

    "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY'li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis A.Ş.'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız" 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.