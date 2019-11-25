25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Taşeron işçiye zam ne kadar olacak? Soruları çalışanlar tarafından sorgulanıyor. Geçen yıl kadro sevinci yaşayan 900 bini aşkın taşeron işçi, yüzde 4 oranında da zam aldı. Peki, 2020'de taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? Kadroya geçen taşeron işçi asgari ücret zammı ne kadar olacak? Tüm merak edilenler haberimizde...
TAŞERON İŞÇİYE ZAM NE KADAR OLACAK 2020
Kadroya alınan taşeron işçiler her 6 ayda b,r yüzde 4 oranında zam almışlardı. Böylelikle maaş zamları enflasyon karşısında azalıyordu. Bu sebepten dolayı binlerce taşeron işçi maaşlarının iyileştirilmesi için 2020 yılını bekliyor.
2020 yılının Ocak ayında da yüzde 4 nispetinda zam alacak taşeron işçilerin Temmuz ayı zammı için ise Haziran ayında bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantı sonrasında ise taşeron muayyen bir sürelik zam oranları netlik kazanacak. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan yani 4/D'li olan taşeron işçiler için ardı ardına gelen haberler ardından taşeron işçilerin maaş durumlarının ne olacağı daha da merak edildi..
TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?
Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. Kocaeli Belediyesi tarafından atılan adımda taşeron işçilerin maaşlarına günlük 21 TL aylık ise 635 TL zam yapılmıştı. Buna benzer kararlar seçimlerden hemen önce birkaç belediye tarafından alındı.
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