Taşeli platosu nerede? Taşeli platosu hangi şehirde, ilde, bölgede?

Adını duyanların zihninde hemen yeşil yamaçlar, derin vadiler ve masmavi gökyüzü canlansa da çoğu kişi Taşeli Platosu’nun nerede olduğu, hangi şehir veya bölgeye ait bulunduğu konusunda net bir bilgiye sahip değil. Peki, Taşeli Platosu hakkında bilinmesi gerekenler neler?

TAŞELİ PLATOSU NEREDE?

Taşeli Platosu, doğanın en bakir ve en etkileyici köşelerinden biri olarak Türkiye’nin güneyinde yer alıyor. Masmavi gökyüzünün altında uzanan bu geniş plato, kilometrelerce boyunca uzanan yemyeşil bitki örtüsü, tertemiz havası ve dingin atmosferiyle dikkat çekiyor. Doğaseverlerin, fotoğraf tutkunlarının ve huzurlu bir kaçış arayanların son yıllarda keşfetmeye başladığı bu eşsiz bölge, hem doğal hem de kültürel açıdan büyük bir zenginlik sunuyor.

TAŞELİ PLATOSU HANGİ BÖLGEDE?

Akdeniz Bölgesi’nin kendine özgü iklimini ve bitki örtüsünü yansıtan Taşeli Platosu, mevsimlerin her birinde farklı bir güzelliğe bürünüyor. İlkbaharda rengârenk çiçeklerle bezenen yaylalar, yazın serinleyen rüzgârlarıyla şehir sıcaklığından kaçanlara nefes aldırıyor. Sonbahar aylarında sarı ve turuncu tonlara boyanan doğa, kışın ise karla kaplanarak bembeyaz bir masala dönüşüyor. Bölge, Akdeniz’in sıcaklığını ve Toros Dağları’nın serinliğini aynı anda hissetmenizi sağlayan ender yerlerden biri olma özelliğini taşıyor.

TAŞELİ PLATOSU KONUMU NEDİR? Toros Dağları’nın kolları üzerinde, deniz seviyesinden yüksek bir rakımda konumlanan Taşeli Platosu, coğrafi olarak tam bir seyir noktası niteliğinde. Bir tarafta denize doğru uzanan manzaralar, diğer tarafta ise dağların görkemli siluetiyle çevrili. Bu stratejik konum, hem tarım hem de hayvancılık faaliyetleri için elverişli koşullar sağlarken, doğanın sunduğu tüm güzellikleri de gözler önüne seriyor. Bölgeye hâkim tepelerden baktığınızda, Akdeniz’in mavi tonlarıyla yeşilin her tonunu aynı karede görmek mümkün oluyor. REKLAM TAŞELİ PLATOSU ÖZELLİKLERİ Taşeli Platosu, sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel dokusuyla da öne çıkıyor. Endemik bitki türlerinin yanı sıra, doğal kaynak suları ve verimli topraklarıyla bölge, yüzyıllardır insanların yerleşim ve geçim alanı olmuş. Burada, keçi sürülerinin yaylalarda özgürce dolaştığını, köy pazarlarında organik ve el emeği ürünlerin satıldığını görmek mümkün. Ayrıca, yaz aylarında düzenlenen yayla festivalleri, hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin bir araya geldiği renkli ve neşeli etkinlikler olarak öne çıkıyor. Geleneksel çadırlar, yerel müzikler ve yöresel lezzetler, bu festivallerin vazgeçilmez parçaları.

TAŞELİ PLATOSUNA NASIL GİDİLİR? Taşeli Platosu’na ulaşım, biraz sabır ve yolculuk keyfi isteyen ama sonunda tüm çabayı fazlasıyla ödüllendiren bir deneyim. Bölgeye gelmek için kişilerin yol seçimlerine göre farklı alternatifler de bulunuyor. Eğer özel araçla seyahat ediyorsanız, Mersin, Antalya ya da Karaman gibi çevre illerden yola çıkarak Toros Dağları’nın eteklerinden geçip plato bölgesine ulaşabilirsiniz. Mersin üzerinden gelenler için Gülnar ve Mut rotası en çok tercih edilen seçeneklerden biri. Antalya tarafından gelenler genellikle Gazipaşa – Anamur güzergâhını kullanıyor. Karaman’dan çıkış yapanlar ise Ermenek üzerinden platoya varabiliyor. Her bir rota, kendi içinde farklı manzaralar ve köy durakları sunuyor. Yol boyunca mola verip köy kahvelerinde çay içmek, yerel halkla sohbet etmek bu yolculuğun en keyifli detaylarından. Toplu taşıma tercih edenler içinse çevre illerden belli başlı ilçelere düzenli otobüs seferleri mevcut. Mersin’den Mut veya Gülnar’a, Antalya’dan Gazipaşa veya Anamur’a otobüsle geldikten sonra, kalan yolu yerel minibüsler veya taksilerle tamamlamak mümkün. Özellikle yaz aylarında yaylalara düzenlenen ek minibüs seferleri, ziyaretçiler için büyük kolaylık sağlıyor.

Daha macera dolu bir yolculuk isteyenler için motosiklet veya karavanla Taşeli Platosu’na gitmek harika bir alternatif. Virajlı dağ yolları, seyir noktaları ve kamp yapılabilecek geniş düzlükler, bu rotayı motosiklet ve karavan tutkunlarının gözdesi haline getiriyor. Karavanla seyahat edenler için çevrede birkaç kamp alanı ve su kaynağı bulunuyor; bu da doğayla baş başa kalmak isteyenler için mükemmel bir fırsat.