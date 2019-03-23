Defileyi izlemeye gelenler arasında Hande Yener, Zeynep Mansur, Seçkin Piriler ve Nesrin Cavadzade vardı.

Her koleksiyonunda leke, doku, desen, renk, ışık, kompozisyon ve perspektifle oynayarak temel sanat kuramları üzerine odaklanan MiiN tasarımcısı Kadir Kılıç, 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonunda 1900-1950’lerin Rus Avangardının en önemli sanatçılarından Kazmir Malevich ve dönemin soyut ekspresyonistlerine olan hayranlığından yola çıkıyor.

Aynı zamanda ay ve ay kaynaklı gelgitlerden ilham alan tasarımcı, “İzlediğim bir ay belgeseli ve gelgitlerim arasındaki kuvvetli etkileşim, ayın kendisine odaklanmama ve kendimi izlememe sebep oldu… Ayın bu halleri, yıllardır derinleşen daire obsesyonum ile birleşti.” diyerek koleksiyonunun ana hatlarını ve grafiklerdeki geometrinin altında yatan sebebi açıklıyor.